Bayern é goleado pelo Hoffenheim e perde invencibilidade de 32 jogos

Campeão de tudo na última temporada, o Bayern de Munique estava invicto há 32 jogos contando todas as competições. Mas neste domingo essa incrível marca caiu por terra. E caiu feio: goleada de 4 a 1 para o Hoffenheim, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

Kramaric, duas vezes – uma deles cobrando pênalti cometido por Neuer nos acréscimos -, Bicakcic e Dabbur anotaram os gols dos anfitriões. Kimmich, com um lindo chute no ângulo, descontou para os bávaros, que vinham de 23 vitórias seguidas.

A última derrota do Bayern foi há exatos nove meses e 20 dias, quando perdeu para o Borussia M´Gladbach por 2 a 1 em 7 de dezembro de 2019.

Artilheiro da última Liga dos Campeões e candidato ao prêmio de melhor do mundo, Lewandowski começou no banco de reservas (assim como outros dois titulares absolutos: Coman e Goretzka). O polonês entrou em campo no segundo tempo quando o jogo marcava 2 a 1, mas passou em branco.

Além da boa atuação do Hoffenheim, que foi perfeito nos contra-ataques e chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, a derrota também pode ser colocada na conta do cansaço. O Bayern jogou na última quinta-feira pela final da Supercopa da Europa, vencendo o Sevilla somente na prorrogação.

Após o inesperado revés, o Bayern de Munique, que havia massacrado o Schalke 04 por 8 a 0 na primeira rodada da Bundesliga, se prepara para o duelo contra o arquirrival Borussia Dortmund, na próxima quarta-feira, pela decisão da Supercopa da Alemanha.

Globo Esporte