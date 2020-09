Bayern vence o Sevilla na prorrogação e conquista a Supercopa da Europa

(Foto: Getty Images)











O Bayern de Munique conquistou nesta quinta-feira a Supercopa da Europa, ao vencer o Sevilla por 2 a 1, de virada, na decisão disputada em Budapeste, na Hungria. Foi o quarto título em 2020 do time alemão, o primeiro da atual temporada (2020/21). Na passada, faturou a Bundesliga, a Copa da Alemanha e a Champions. Goretzka e Ocampos marcaram para os dois times no tempo normal. Mas Javi Martínez garantiu o triunfo do Bayern na prorrogação.

O autor do gol da vitória - e do título - do Bayern de Munique foi o volante Javi Martínez, que entrou em campo no primeiro tempo da prorrogação. Curiosamente, ele também foi fundamental na conquista anterior da Supercopa da Europa, em 2013. Ele marcou o gol do empate em 2 a 2 com o Chelsea, nos acréscimos da prorrogação, que levou a disputa para os pênaltis. O Bayern venceu nas cobranças alternadas por 5 a 4.

O Bayern de Munique vinha de 22 vitórias seguidas no tempo normal, sendo a última uma goleada de 8 a 0 sobre o Schalke 04. O Sevilla conseguiu frear o poderoso ataque alemão, principalmente no primeiro tempo. Começou ganhando. E por muito pouco não venceu o jogo, mas o atacante En-Nesyri desperdiçou uma grande chance no fim da etapa final. O time espanhol ainda teve boas oportunidades na prorrogação, mas parou na trave.

O meia-atacante Thomas Müller foi eleito o melhor jogador da Supercopa da Europa de 2020. Ele participou do primeiro gol, marcado por Goretzka: "Estamos tão cansados depois de 120 minutos contra o Sevilla, que foi um adversário muito duro. Nós lutamos muito e mostramos como um time que temos uma mentalidade vencedora".

Globo Esporte