Botafogo-SP anuncia acerto com meia Bady, ex-Guarani

(Foto: Letícia Martins / Guarani FC)





O meia Bady, de 31 anos, reforçará o Botafogo-SP na Série B do Brasileiro. O jogador está em Ribeirão Preto, já passou por exames médicos e o clube anunciou sua contratação na noite desta terça-feira, após assinatura do contrato.

Ele é a quarta contratação do Pantera para o nacional. Anteriormente chegaram o lateral Jeferson, o zagueiro Walisson Maia e o volante Elicarlos.

O último clube de Bady foi o Guarani. Neste ano, ele foi titular em duas partidas, mas perdeu espaço no elenco e o clube optou por não renovar seu contrato, terminado durante a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. No total, ele fez 17 jogos pelo Bugre e marcou dois gols.

Desde sua saída do Guarani, Bady passou a manter a forma em sua casa, em São José do Rio Preto. Na carreira, o atleta já defendeu Rio Preto, São Bernardo, Santo André, América-MG, Athletico Paranaense, Ponte Preta e Figueirense. Fora do país, ele passou por Gençlerbirligi, da Turquia, e por Istra Pula, da Croácia.

Outro jogador na mira do Pantera é o atacante Judivan, do Cruzeiro, que foi oferecido por empréstimo. O Botafogo analisa a viabilidade do negócio.

