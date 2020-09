É bi! No aniversário de Guga, Bruno Soares faz grande jogo e conquista o US Open nas duplas

(Foto: Getty Images)







Se Gustavo Kuerten, maior tenista da história do Brasil, construiu uma bela história com Roland Garros ao conquistar três títulos no Grand Slam, o mineiro Bruno Soares pode dizer que tem uma relação tão grande quanto essa com o US Open. Nesta quinta-feira, o jogador de 38 anos levantou um troféu no torneio pela quarta vez, a segunda nas duplas masculinas. Ao lado do croata Mate Pavic, ele bateu Nikola Mektic e Wesley Koolhof por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 1h30, para ficar com o título da competição.

Curiosamente, o título de Bruno Soares foi conquistado neste dia 10 de setembro, data de aniversário de Gustavo Kuerten, que completou 44 anos nesta quinta-feira.

Além dos títulos de 2016, com Jamie Murray, e 2020 nas duplas masculinas, Bruno Soares também venceu o torneio outras duas vezes nas duplas mistas. Em 2012, com Ekaterina Makarova, em 2014, ao lado de Elena Vesnina. O tenista mineiro ainda venceu o Australian Open nas duplas masculinas e duplas mistas na mesma edição, em 2016.

Com o resultado, Bruno Soares conquista o segundo título ao lado de Mate Pavic - tinham vencido o Masters 1000 de Xangai, em 2019, e dá um salto de nove posições no ranking da ATP, ficando no 18º lugar. O croata Mate Pavic também sobe na classificação e passa a ocupar o 10º lugar. Os dois ainda vão dividir a premiação total de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,1 milhões na cotação atual).

O jogo

Desde o início, Bruno Soares e Mate Pavic tiveram o domínio da partida. Com saques afiadíssimos, o mineiro e o croata deram poucas chances a Koolhof e Mektic nas devoluções. Por outro lado, logo no segundo game de jogo, eles incomodaram nas trocas de bola e mostraram que poderiam levar vantagem. Sem ter o saque ameaçado, eles forçaram bem no último game da parcial e conseguiram a quebra decisiva para fazerem 7/5.

Koolhof e Mektic começaram o segundo set mais ligados e incomodando nas devoluções. Porém, logo Pavic e Soares recuperaram as ações do jogo e, com muita consistência, mostraram que o título não escaparia. Uma nova quebra, no sexto game, foi providencial para garantir a vantagem. E, após um grande game de serviço do croata, Bruno finalizou num voleio, com devolução dos rivais na rede para comemorar o título do US Open.

