Campeão mundial, Adriano de Souza anuncia última temporada no Circuito Internacional de Surf

Dedicação intensa, ondas épicas, alta performance, títulos. Esse é apenas um recorte dos últimos quinze anos vividos por Adriano de Souza dentro do mar. Mas, após tantos momentos, o atleta chega a uma nova fase de sua história e, em clima de celebração e nostalgia por tudo o que foi conquistado, se despede do Circuito Mundial de Surf após a temporada de 2021, que será sua última corrida em busca de mais um grande título. Para falar sobre essa decisão, o surfista concedeu, nesta quarta-feira (16), uma coletiva de imprensa online com apoio de seus patrocinadores Red Bull, Oi e HD e da World Surf League.

“Vários fatores me fizeram tomar essa decisão. Nos últimos 15 anos consegui dar a vida no esporte, com dedicação intensa, e vivi o surfe 1000%. Empurrar com a barriga não é atitude de campeão, não combina com a energia de dar a vida pelo esporte", revela Adriano.

Com um início de 2020 um pouco atribulado, o surfista não alcançou os resultados esperados nos primeiros meses do ano. Somado a isso, o momento vivido sem novas competições em decorrência da crise sanitária global fez com que novos sentimentos florescessem em Adriano. Foi, então, que ele entendeu que havia chegado o momento de seguir novos rumos, encerrando sua participação no Tour em alta performance e celebrando todas as conquistas que o surfe lhe deu, junto aos amigos que fez durante essa trajetória.

“Resolvi dar oportunidade a estes últimos 15 anos - em que desenvolvi relacionamentos no mundo inteiro, com pessoas queridas, numa grande conexão com familiares, amigos e fãs - para passar uma mensagem de luz novamente no meu caminho. Senti que ela foi apagada, mesmo com todo o meu esforço. Acredito que, com essa atitude, conseguirei acender uma nova luz para fazer um ano de 2021 muito bom. ”

O atleta, nascido no Guarujá, litoral sul de São Paulo, começou a surfar aos oito anos. Com talento comprovado desde muito cedo, aos dezoito o surfista já integrava a elite do surfe mundial. A agenda preenchida integralmente com treinos, viagens e competições impediu que Adriano realizasse completamente desejos e projetos pessoais que ficaram em segundo plano. Nessa nova fase, o surfista avalia que é o momento de realizar sonhos antigos, sempre conectados ao esporte.

“Ao colocar a lycra sempre tive a responsabilidade de alcançar bons resultados, porque sou um campeão mundial. Por outro lado, sempre quis fazer algumas coisas que sinto vontade há anos, como participar de um campeonato especial sem tanta pressão ou fazer uma viagem de surfe entre amigos. Acredito que, a partir de 2021, esse ‘peso’ de precisar alcançar uma boa performance sairá das minhas costas, e conseguirei realizar coisas que tanto desejo. ”

Após anunciar a sua decisão, o primeiro torneio do qual Mineirinho participará é o Onda do Bem, promovido pela World Surf League, nesta sexta-feira (18), das 16h às 21h. O campeonato, que não terá público e com local não divulgado para cumprir os protocolos de segurança, será transmitido ao vivo pelas plataformas da WSL e pelo SporTV, a partir das 19h. Apresentado pela Oi e com os patrocínios de Jeep, Havaianas e Red Bull, “Onda do Bem” acontecerá com rígidos protocolos de segurança, seguindo as práticas determinadas pela Organização Mundial da Saúde.

Com o intuito de encerrar esse ciclo de forma especial, Adriano pretende levar muita energia à sua última temporada no circuito, em que participará de todas as etapas da WSL. “Meu objetivo é fazer o CT inteiro porque tenho muitos amigos em todas as etapas, e não quero me despedir pela metade. Estou com grandes expectativas, principalmente para Saquarema, pois acredito que será muito intenso. Imagina só, quinze anos estando sempre no mesmo evento, público com grandes expectativas sobre minha performance… Vai ser muito legal, acho que essa sensação de despedida trará grandes expectativas e uma nova energia”, finaliza.