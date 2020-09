Campeonato Italiano divulga tabela, e eneacampeã Juventus estreia em casa contra Sampdoria

A Lega Série A apresentou nesta quarta-feira a tabela do Campeonato Italiano 2020/2021. A competição começa no final de semana dos dias 19 e 20 de setembro e vai até o dia 23 de maio do ano que vem.

Atual campeã, ou melhor, eneacampeã italiana, a Juventus de Cristiano Ronaldo estreia em casa contra a Sampdoria.

Como disputaram fases decisivas de competições europeias recentemente, Internazionale e Atalanta terão seus jogos na primeira rodada, contra Benevento e Lazio, respectivamente, adiados para uma data ainda a ser divulgada pela Lega Série A.

O primeiro grande clássico da competição acontece no dia 18 de outubro: Milan e Internazionale, o chamado “derby della Madonnina”. Outro superclássico do Calcio, o “derby della Itália” entre Inter e Juventus acontece somente em janeiro de 2021.

De acordo com o calendário, nenhuma rodada será disputada no meio de semana até dezembro. Além disso, existem três datas para os jogos da seleção italiana: 11 de outubro, 15 de novembro e 28 de março.

A Copa Itália, torneio mata-mata nos moldes da Copa do Brasil, terá a participação de clubes da primeira divisão a partir de janeiro, com eles entrando direto nas oitavas de final nos dias 13 e 20. A final está marcada para o dia 19 de maio.

Globo Esporte