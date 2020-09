Capitão da Chapecoense, Alan Ruschel desabafa após título estadual: "Tenho história aqui"

(Foto: Eduardo Florão)





Após a vitória da Chapecoense por 1 a 0 diante do Brusque, domingo, no Augusto Bauer, na decisão do Campeonato Catarinense, o Verdão do Oeste chegou ao sétimo título do estadual. Um dos jogadores importantes na conquista foi o lateral-esquerdo Alan Ruschel.

Capitão do time, Ruschel teve proposta do Avaí para deixar a Chapecoense, mas resolveu permanecer. Apesar de escolher continuar no Verdão, mesmo com salários atrasados, o jogador foi criticado por alguns torcedores. Após a conquista, ele desabafou.

– Foram momentos difíceis dentro do clube, e hoje ser coroado com um título é bem marcante para mim. Quem me conhece sabe o que eu passei e o que eu passo. Muitas vezes julgado, por vários motivos. Minha família sabe de tudo que passei e passo. Todo mundo sabe da situação financeira do clube. Se fosse só pelo dinheiro, como muita gente falou, eu já teria ido embora. Tenho história aqui dentro e, mais uma vez, estou cravando isto aqui – disse.

Com o baixo rendimento no início do Catarinense, a Chape se classificou em último lugar na primeira fase. Com um desempenho abaixo, o time teve melhorar no mata-mata para chegar à final, e "sofreu bastante" segundo o capitão da equipe.

– Este grupo está de parabéns. Por tudo que vêm demonstrando, por tudo que vêm sofrendo e mesmo assim está lutando, está batalhando. Eu me sinto muito orgulhoso de representar e ser o líder desta equipe. A gente sofreu muito lá no começo, mas hoje chegou lá – completou.

Alan Ruschel, juntamente com Neto e Jakson Follmann, é um dos sobreviventes da tragédia aérea na Colômbia, em 2016, quando a Chapecoense viajava para disputar da final da Copa Sul-Americana.

