Cavani no Grêmio? Diretoria nega negociação com uruguaio: "Jogador caríssimo"

Livre no mercado, Edinson Cavani ainda não definiu seu futuro para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, uma postagem de um jornalista argentino agitou a torcida do Grêmio nas redes com a notícia de que o clube gaúcho fechou a contratação do uruguaio. Mas a direção tricolor descarta essa possibilidade.

O jornalista Sebastián Srur, da Rádio Continental, afirmou em seu perfil no Twitter que o negócio teria sido fechado nas últimas horas e que Cavani chegaria na segunda-feira a Porto Alegre.

Nos contatos feitos com a diretoria gremista, o ge ouviu que Cavani nunca esteve entre as possibilidades para reforçar o ataque do clube. Os dirigentes garantem não haver nenhum tipo de contato com o uruguaio.

– Não procede, é jogador caríssimo e que tem mercado ainda na Europa. Não houve (nem contato)" – resumiu o vice de futebol Paulo Luz.

Cavani no momento está em Paris após acabar seu vínculo com o PSG em junho. A Juventus, da Itália, surge como o destino mais provável do atacante uruguaio.

A Sky Sports, da Itália, afirmou que a Juventus já iniciou as tratativas para contar com o jogador. A Velha Senhora tentou Suárez recentemente, mas não houve avanço na negociação com o atleta do Barcelona. O bósnio Dzeko também era alternativa, mas reluta em deixar a Roma.

Depois da derrota para o Sport, na Arena, o vice de futebol Paulo Luz afirmou que o clube faria uma contratação que poderia surpreender e ter impacto nacional. Mas não é a de Cavani, diz o dirigente.

Recentemente, o Atlético-MG mostrou interesse no centroavante, respaldado pelos investidores do clube. O Benfica de Jorge Jesus negociou com o uruguaio, mas não conseguiu chegar a um acerto financeiro para cumprir o desejo do técnico ex-Flamengo.

Globo Esporte