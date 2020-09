Clippers tentam evitar vexame, e Nuggets buscam a glória em jogo 7 dramático na terça de NBA

(Foto: Getty Images)







Além do primeiro duelo entre Celtics e Heat pela final do Leste, a terça-feira de playoffs vai ter um jogo 7 que promete sacudir a bolha da NBA: Los Angeles Clippers x Denver Nuggets. Se os Clippers chegaram a vivenciar uma situação confortável na série ao vencer por 3 a 1, agora os comandados de Doc Rivers jogarão sob a imensa pressão de não protagonizarem um vexame. Já o Denver Nuggets, depois de duas vitórias heroicas, vai para o tudo ou nada, com a leveza de um time que cumpriu expectativas e que já não tem nada a perder. Veja no que ficar de olho nesse jogão! 👀

(2º) Clippers 3 x 3 Nuggets (3º) - Jogo 7 - semi do Oeste

Jogo 1: Nuggets 97 x 120 Clippers

Jogo 2: Nuggets 110 x 101 Clippers

Jogo 3: Clippers 113 x 107 Nuggets

Jogo 4: Clippers 96 x 85 Nuggets

Jogo 5: Nuggets 111 x 105 Clippers

Jogo 6: Clippers 98 x 111 Nuggets

Jogo 7: Terça (15/09) Nuggets x Clippers, 22h

No que ficar de olho

O Los Angeles Clippers navegava em águas calmas na semifinal do Oeste, mas viu uma vantagem de 3 a 1 virar empate em 3 a 3, e em circunstâncias dramáticas. O time da Califórnia vencia o jogo 5 por 16 pontos, cedeu a vitória. Chegou a vencer o jogo 6 por 19 pontos, cedeu a vitória. No sétimo e decisivo jogo, o time terá que provar que não é um grande time apenas no papel.

Kawhi Leonard e Paul George não desapontaram, com 25 e 33 pontos respectivamente no último domingo. Mas o time terá duas tarefas fundamentais nessa terça-feira: se recompor mentalmente depois de sofrer dois grandes apagões ofensivos na série, e limitar a atuação dos Nuggets no perímetro, já que o time conseguiu 48% de aproveitamento nas bolas de três (12-25).

Após a vitória épica no jogo 6, Nikola Jokic afirmou que a pressão está do lado dos Clippers, e que cabe à sua equipe jogar com paixão, simplesmente se divertir. Essa mentalidade será fundamental para tentar a façanha de eliminar um rival depois de estar perdendo por 3 a 1. Tal reviravolta só foi alcançada 12 vezes na história da NBA, sendo uma delas um feito do próprio Denver, na primeira rodada desse mata-mata contra o Utah Jazz.

Se quiser derrubar os Clippers mais uma vez, os Nuggets não podem se dar ao luxo de se apoiar somente em Jokic e Murray. É preciso que os coadjuvantes apareçam com a inspiração necessária. Esse fator foi fundamental no último jogo, com nomes como Gary Harris, Michael Porter Jr. e Monte Morris contribuindo de diversas maneiras para a virada heroica.

