CNN Brasil pode entrar na briga para a transmissão do Campeonato Brasileiro

Por Redação Blog do Esporte





A CNN Brasil está negociando com a Turner os direitos de compra para a exibição do Campeonato Brasileiro. A movimentação acontece após a Rede Globo acusar a gigante norte-americana de desrespeitar a Lei da TV Paga brasileira.

As informações foram publicadas pelos jornalistas Daniel Castro e Vinícius Andrade, do Notícias da TV.

De acordo com a legislação vigente no Brasil, a Turner não pode exibir os jogos da competição em seus canais por sua ligação com a Sky, ambas controladas pela AT&T. A Lei de Acesso Condicionado, de 2011, proíbe que um mesmo grupo produza conteúdo e mantenha operadoras de televisão ou telefonia no país.

Com isso, o temor é que a Turner perca o Campeonato Brasileiro por uma decisão judicial, sendo que a empresa tem acordo com oito clubes (Athletico-PR, Bahia, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos) da Série A até 2024.

A negociação com a CNN Brasil seria a solução estratégica para que os direitos permaneçam no grupo AT&T, mas com uma emissora 100% brasileira e licenciada da empresa americana. O projeto seria decidido em duas frentes: ou exibir jogos pela própria CNN Brasil, ou lançar, em médio prazo, a CNN Esportes.

O processo sobre os direitos de transmissão, um embate entre Globo e Turner, está sendo discutido pela 3ª Vara Cível da Justiça do Rio de Janeiro.