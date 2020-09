Com acordo próximo, Wijnaldum deve ser primeiro reforço de Koeman no Barcelona

(Foto: Getty Images)







Após deixar a seleção holandesa para comandar a reformulação do elenco do Barcelona, Ronald Koeman deve ter um velho conhecido como primeiro reforço de sua equipe. De acordo com o jornal holandês "De Telegraaf", o clube catalão está perto de um acordo com o Liverpool para a contratação do meia Wijnaldum.

O diário afirma que os dois clubes estão "em estágio avançado" nas negociações, e a transferência custaria aos cofres do Barça entre € 15 milhões (R$ 95,4 milhões) e € 20 milhões (R$ 127,2 milhões). O jogador de 29 anos assinaria contrato de três anos, com opção de extensão por mais um.

Wijnaldum ganhou destaque no Liverpool de Jürgen Klopp nos últimos anos e também se consolidou como titular na seleção holandesa sob o comando de Koeman. O treinador teria sugerido o nome à diretoria, uma vez que também se trataria de uma negociação com custo relativamente baixo, de acordo com o jornal "Sport".

Wijnaldum teria outras propostas para deixar o Liverpool, uma vez que está a um ano do fim de seu contrato. O Barça, então, agiu rapidamente para chegar a um acordo com o próprio meia, restando agora o OK dos Reds para a negociação. O "Sport" diz que os ingleses não devem fazer jogo duro, uma vez que tentam a contratação de Thiago Alcântara.

Enquanto ainda define seu futuro, Wijnaldum está concentrado com a seleção holandesa para a disputa dos jogos da Liga das Nações nas próximas semanas. A equipe Enfrentará a Polônia na próxima sexta-feira, e três dias depois pegará a Itália, pelo grupo 1 da Liga A, que ainda conta com a Bósnia-Herzegovina.

Globo Esporte