Com gol de Gabriel Jesus no fim, City vence Wolverhampton em estreia no Inglês

Os primeiros 45 minutos foram do favorito ao título. Os 45 minutos finais deram um susto. Mas o saldo final foi positivo. O Manchester City foi até o Molineux e venceu por 3 a 1 um dos dois únicos rivais que o venceu nos dois turnos na temporada passada: o Wolverhampton. De Bruyne, Foden e Gabriel Jesus, no último minuto, maracaram os gols da equipe de Guardiola. Raúl Jiménez fez para a equipe de Nuno Espírito Santo, que desperdiçou várias chances na segunda etapa.

A partida foi válida pela segunda rodada da Premier League. O City fez sua estreia na competição e garantiu os primeiros três pontos. Os Wolves também têm três pontos. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo: o time de Pep Guardiola recebe o Leicester, e o Wolverhampton visita o West Ham. Confira a tabela completa!

O primeiro tempo do City foi arrasador. Teve quase 70% de posse de bola, e Ederson sequer foi exigido. O time de Pep Guardiola abriu o placar com o melhor jogador do último Inglês. Aos 20 minutos, De Bruyne sofreu e converteu um pênalti. Pouco depois, Foden marcou o segundo ao completar cruzamento de Sterling da esquerda. Com intensa movimentação, os visitantes poderiam ter marcado mais. E sofreu na segunda etapa.

Os Wolves reagiram após o intervalo. Terminaram com oito finalizações na segunda etapa e, em 15 minutos, criaram quatro chances de perigo com as investidas de Adama nas costas de Mendy. Até que, aos 32, Raúl Jiménez, de cabeça, colocou fogo no jogo. O time de Nuno Espírito Santo, no entanto, não conseguiu mais que isso. Os Cityzens mantiveram a posse de bola para controlar o resultado e, no minuto final, Gabriel Jesus acertou belo chute da esquerda, a bola desviou em Coady e entrou: 3 a 1.

Gabriel Jesus se movimentou bastante, errou algumas finalizações e, no último minuto, deixou sua marca na estreia do City na temporada 2020/21. Ele marcou o seu 42º gol no Campeonato Inglês e agora é, isolado, o segundo brasileiro com mais gols na Premier League. Ele ultrapassou Philippe Coutinho. O líder é Firmino, do Liverpool, que tem 57 gols.

Globo Esporte