Com Messi em campo e gol de Coutinho, Barcelona vence amistoso de pré-temporada

(Foto: Alejandro García/EFE)





Começou a era Ronald Koeman no Barcelona. E, para alívio dos torcedores do clube, com Lionel Messi. O argentino foi titular, e a equipe catalã venceu o Nástic de Tarragona por 3 a 1, na tarde deste sábado, no estádio Johan Cruyff, em seu primeiro amistoso de pré-temporada.

O treinador holandês não relacionou o meio-campista Vidal e o atacante Suárez, envolvidos em especulações para sair do Barcelona. Koeman escalou duas equipes diferentes em cada tempo. Veja as escalações:

Primeiro tempo: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet e Jordi Alba; Busquets, Aleñá e Pedri; Griezmann, Messi e Dembélé

Segundo tempo: Peña; Semedo, Araújo, Jorge Cuenca, Junior; De Jong, Riqui Puig, Coutinho; Konrad, Braithwaite, Trincão

Dembélé abriu o placar, aos cinco minutos, ao aproveitar falha da defesa do Tarragona dentro da área e finalizar na saída do goleiro. Aos 16 minutos, Messi cedeu uma cobrança de pênalti para Griezmann, e o novo camisa 7 do Barça converteu. Aos 30, Javier Bonilla fez o gol do Nástic, que disputa a Terceira Divisão da Espanha.

Na segunda etapa, Coutinho, de pênalti, fez o último gol do jogo: 3 a 1 para o Barcelona. O brasileiro foi a campo com a camisa 14. Apesar do interesse de alguns clubes ingleses, o meia-atacante não vai deixar o Barça.

Lionel Messi atuou no amistoso apenas cinco dias depois de se reapresentar ao Barcelona. Ele tentou, sem sucesso, deixar a equipe após o fim da temporada passada, e só anunciou que permaneceria no clube no último dia 4 de setembro.

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, novamente no estádio Johan Cruyff, para amistoso contra o Girona, da Segunda Divisão. Por ter participado da fase final da Liga dos Campeões, em agosto, o Barça teve suas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol adiadas. A estreia na competição deve ser só no dia 26, contra o Villarreal, no Camp Nou.

