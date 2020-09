Comercial-SP tem estreia definida, mas não sabe se poderá jogar em Ribeirão

(Foto: Weber Sian)

Por Redação Blog do Esporte

Ribeirão Preto, SP





O Comercial voltará a jogar a série A3 do Campeonato Paulista em 2020. O retorno acontecerá no dia 19 de setembro, um sábado, contra o Noroeste, em Bauru, às 17h.

Antes da parada do campeonato devido a pandemia do coronavírus, a equipe ocupava a 5ª colocação com 18 pontos. A competição terá quatro rodadas antes de encerrar a primeira fase.

Confira como ficou a agenda da equipe alvinegra na série A3:

19/09 – sábado – 17h – Noroeste x Comercial

26/09 – sábado – 17h – Comercial x Primavera

03/10 – sábado – 17h – Olímpia x Comercial

10/10 – sábado – 16h – Comercial x Batatais

A equipe terá dois jogos em casa, mas não saberá se poderá atuar em Ribeirão Preto. A cidade voltou para a fase laranja do Plano São Paulo, mesmo o prefeito Duarte Nogueira notificando que o município ficará na fase amarela. O caso seguirá para a Justiça. Na fase laranja é proibido a realização de treinos e jogos de futebol.

Caso o Comercial avance de fase, às quartas de final acontecerão a partir do dia 18 de outubro. As finais estão marcadas para os dias 14 e 22 de novembro. As equipes que chegarem a decisão garantem o acesso a série A2 de 2021.