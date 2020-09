Comercial vence Primavera e avança para a próxima fase da série A3

(Foto: Rafael Alves/Comercial FC)



Por Nicholas Araujo

Ribeirão Preto, SP





O retorno do futebol na série A3 do Campeonato Paulista está sendo bom para o Comercial, que venceu a segunda seguida, agora contra o Primavera, jogando no Palma Travassos. O Leão contou com dois gols de Biro Paraíba para vencer o adversário por 3 a 2 e avançar para a segunda fase da competição.

Entretanto, o desafio não foi fácil, já que a equipe de Indaiatuba também briga por uma das oito vagas na competição. Aliás, quem saiu na frente do placar foram os visitantes, com gol de Thiago Nonato aos 28 minutos.

Mas como a fase é boa, logo o Leão envolveu o adversário e empatou o jogo, com gol de Lucas Lino aos 36 minutos. Ainda no primeiro tempo, Biro Paraíba virou o jogo de cabeça, aos 45 minutos.

O segundo tempo também foi de bom jogo, mas com o alvinegro na frente. Entretanto, o Primavera empatou a partida aos 22 minutos, em boa jogada para finalização de Wagner Gomes. Em seguida, foi o momento do Comercial pressionar e ter as melhores chances. A estrela de Biro brilhou mais uma vez, e aos 44 minutos, marcou seu segundo gol no jogo e fechou a conta em 3 a 2 para os donos da casa.

A vitória leva o Comercial a terceira colocação com 24 pontos, mesmos pontos do EC São Bernardo, que fica em segundo por saldo de gols. A vitória garante o Leão na próxima fase, que será de mata-mata, até definir os finalistas e, consequentemente, as equipes que garantirão o acesso a série A2 em 2021.

O Primavera cai para a 10ª colocação com 15 pontos, mas ainda com chances de classificação. A equipe volta a campo no dia 3 de outubro, contra o Noroeste às 15h, em casa. O Comercial joga no mesmo dia, às 17h, contra o Olímpia, fora de casa.