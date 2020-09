Confiança tem cinco novos casos de Covid-19 antes de partida contra o Juventude

O Confiança confirmou mais cinco casos positivos para Covid-19 em atletas antes do confronto com o Juventude, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira. Os jogadores, que não tiveram os nomes divulgados, tiveram resultado positivo após a partida contra o CSA, no último sábado.

Segundo nota divulgada pelo clube, os cinco estão em isolamento domiciliar e cinco atletas que estão em Aracaju vão viajar para completar a delegação. Um outro já havia viajado para substituir o suspenso André Moritz.

Outros três integrantes da comissão técnica e dois atletas que já haviam testado positivo seguem em quarentena. O técnico Matheus Costa é um deles. O departamento médico do clube está acompanhando e dando todo o suporte necessário.

Ao todo, sete atletas não participarão do jogo contra o Juventude por estarem contaminados com a Covid-19. A diretoria do clube entrou com pedido de adiamento do jogo, porém a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não o acatou.

O Confiança já teve 13 atletas infectados pela doença, mas encontram-se recuperados.

O Confiança enfrenta o Juventude nesta terça-feira, às 19h15, no Alfredo Jaconi. A partida é válida pela nona rodada da Série B.

