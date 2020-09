Copa da Liga: com reservas, Liverpool goleia time da terceira divisão e vai pegar o Arsenal

Na estreia do Liverpool na Copa da Liga Inglesa, o técnico Jurgen Klopp resolveu poupar quase todos os titulares, exceto o zagueiro Van Dijk, contra o Lincoln City, da terceira divisão inglesa, e não teve um segundo sequer de preocupação: os reservas do campeão inglês - que nesta quinta-feira jogou com o terceiro uniforme, azul claro - golearam com facilidade por 7 a 2, fora de casa, gols de Minamino (dois), Curtis Jones (dois), Shaqiri, Grujic e Origi, com Edun e Montsma descontando.

O Liverpool entrou diretamente na terceira fase da Copa da Liga, mas já em sua segunda partida terá um clássico nacional pela frente. Duas vezes seguidas. O Liverpool encara o Arsenal na próxima segunda-feira, no encerramento da terceira rodada do Campeonato Inglês, e de novo jogará contra os Gunners, também na próxima semana, em dia a definir, pela quarta fase da Copa da Liga.

As esperanças do Lincoln de conseguir uma zebra histórica começaram a ruir aos oito minutos, quando Shaqiri acertou uma linda cobrança de falta da meia-direita e fez 1 a 0. O segundo saiu aos 17, depois de uma saída errada do Lincoln que terminou com um chute estiloso de Minamino no canto esquerdo do goleiro Palmer. Curtis Jones marcou duas vezes: aos 31, após passe de Origi na área, e aos 35, um golaço com direito a dois marcadores driblados antes do chute da entrada da área.

Mal começou o segundo tempo, o Liverpool chegou ao quinto gol com menos de 20 segundos: Palmer dividiu com Elliott, e Minamino aproveitou o rebote. Klopp aproveitou a vitória resolvida, e lançou o estreante Diogo Jota aos 11 minutos, no lugar de Elliott. O Lincoln aproveitou a queda de rendimento do Liverpool para descontar com Edun, mas logo depois Marko Grujic fez o sexto dos Reds. Aos 21, Adrian saiu indeciso após escanteio da esquerda, e o zagueiro Montsma marcou o segundo dos donos da casa, de cabeça. Aos 43, em contra-ataque rápido, Origi recebeu de Minamino e fechou o placar com um chute cruzado.

Globo Esporte