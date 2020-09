Corinthians confirma a Neo Química como novo naming rights da Arena em Itaquera

Por Redação Blog do Esporte





O Corinthians anunciou na madrugada desta terça-feira (1º), dia do aniversário de 110 anos do clube, a empresa Neo Química como o naming rights do estádio em Itaquera. Agora a arena passará a se chamar "Neo Química Arena" em uma parceria com duração de 20 anos.







O anúncio foi feito durante uma "live" no canal Corinthians TV com a apresentação do ator Dan Stulbach e do ex-goleiro do clube Ronaldo Giovanelli. O presidente Andrés Sanchez e o presidente da Neo Química, Breno Oliveira, fizeram o anúncio da parceria.