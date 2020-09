"Dentro do normal", Grêmio vê número de desfalques triplicar desde volta do futebol

(Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio)





O Grêmio abre a semana de Libertadores em busca da classificação antecipada. Às 19h15 de terça-feira, o Tricolor recebe a Universidad Católica pela 5ª rodada da fase de grupos, na Arena. Mas as baixas no departamento médico prosseguem. Desde que o futebol foi retomado, o clube teve triplicadas as perdas de jogadores por conta de problemas físicos ou clínicos.

Os desfalques - sempre citados pelo técnico Renato em suas entrevistas - são inúmeros. Conforme o levantamento do Espião Estatístico do ge, desde julho há 18 casos de atletas vetados pelo DM.

Antes da parada, foram cinco baixas médicas até março. Comparados os períodos pré e pós-retomada do futebol, houve um aumento de 260% no número de vetos para jogos.

No total, 15 jogadores do plantel tiveram problemas que os impediram de atuar. Victor Ferraz, Maicon e Pepê estiveram duas vezes no departamento médico.

O clube, de maneira oficial, não divulga todas as lesões nem mesmo os prazos de recuperação. Recentemente, o próprio técnico Renato Portaluppi ordenou ao médicos que não mais atualizassem informações à imprensa.

Em entrevista exclusiva ao ge, o chefe do departamento médico do Grêmio, Richard Gurski, acredita que os números estão dentro do normal para o contexto da volta do futebol. Mas separou os casos de Cortez e Thaciano.

- O número que tivemos na volta da pandemia está absolutamente dentro do normal. Temos que separar o caso do Cortez, que teve Covid, e o Thaciano, que teve trauma. A nossa realidade, também a nível Brasil, não é uma das piores. É difícil jogar quarta e domingo e os atletas não apresentarem, em dois meses de jogos intensos e na situação de quatro meses parados, dores musculares - avalia Gurski.

Trio sem previsão de volta

Atualmente, três jogadores preocupam a comissão técnica. Geromel está fora desde o problema muscular durante a derrota por 2 a 0 para a Universidad Católica, pela Libertadores. Maicon finaliza o prazo estipulado de recuperação na terça-feira, quando o Grêmio reencontra a Católica, na Arena. Ambos seguem sob avaliação diária.

Jean Pyerre não foi relacionado nem para o Gre-Nal da Libertadores nem para a partida diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão. O prazo de recuperação do meia era semelhante ao de Kannemann, que jogou o clássico e foi preservado contra o Galo.

O lateral-esquerdo Guilherme Guedes é quem mais demora a voltar. Há mais de um mês, trata uma lesão muscular na coxa esquerda. Fez exame nos últimos dias e está sem dores. Mas sem treinar.

Já o lateral-direito Leonardo não entrou no levantamento. Ele passou por duas cirurgias no joelho direito, em outubro de 2019 e em junho deste ano. Segue a recuperação, ainda dentro do prazo.

- Sono mal dormido, estamos jantando dentro do vestiário e vamos para o aeroporto. Chegamos e já treinamos no domingo. Não é preparo físico, é o desgaste dos jogadores, que não conseguem se recuperar, fazer refeições na hora certa nem comer como a gente queria que se alimentassem. Chega de madrugada, não consegue dormir e amanhã tem treino - queixou-se Portaluppi após a derrota para o Atlético-MG, no sábado.

De acordo com Gurski, a decisão sobre o rodízio de jogadores é sempre algo compartilhado antes das partidas. Mas os vetos de ordem clínica partem do departamento médico.

- O atleta precisa de no mínimo 72 horas entre um jogo e outro para recuperar o metabolismo. O departamento de saúde avalia os atletas, passa para o técnico quem está no limite e a decisão é compartilhada de quem não deve jogar. É fácil jogar a culpa no técnico. Tem que ser dito: o departamento de saúde que produz o veto do atleta. Não é definitivo. Se o Renato quiser, o atleta joga - explica o chefe do DM gremista.

Ainda com dúvidas, o Tricolor encerra a preparação para enfrentar a Universidad Católica na tarde desta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho. A partida está marcada para as 19h15 de terça, na Arena, pela 5ª rodada do Grupo E da Libertadores. O Grêmio é o segundo colocado, com os mesmos sete pontos do líder Inter.

Globo Esporte