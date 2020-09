Djokovic estreia com vitória tranquila no Masters 1000 de Roma sobre italiano 87 do ranking

(Foto: Getty Images)







Depois de ser desclassificado do US Open após acertar uma bola na juíza de linha, Novak Djokovic está de volta às quadras no Masters 1000 de Roma. No jogo de estreia nesta quarta-feira contra o italiano Salvatore Caruso (87º no ranking da ATP), o número um do mundo não teve dificuldade de vencer por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. O adversário da próxima rodada sai da partida entre o italiano Marco Cecchinato e o sérvio Filipe Krajinović.

O sérvio teve controle durante todo o jogo na quadra de saibro. O italiano número 87 do ranking da ATP cometeu erros no saque no primeiro set, o que favoreceu para que Djokovic assumisse a vantagem e fechasse em 6/3. No segundo set, Novak forçou ainda mais no saque e com três match points no último game, fechou a partida por 6/2, em 1h24 de jogo. Ao sair de quadra, Djokovic escreveu na lente da câmera da transmissão a mensagem "força Roma".

O grego cabeça de chave Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo, foi surpreendido com uma eliminação precoce pelo italiano Jannik Sinner (81º no ranking da ATP) nesta quarta. O jovem de 19 anos venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/1, 6/7 (9) e 6/2, em 2h13.

Rafael Nadal marca sua volta aos torneios após a quarentena também nesta quarta-feira contra o compatriota Pablo Carreño, 18º colocado e semifinalista do US Open.

