Em jogo com público, Djokovic sofre no primeiro set, mas vence Ruud e vai à final em Roma

(Foto: Clive Brunskill / Getty Images)





O sérvio Novak Djokovic está na final do Masters de Roma, disputado no saibro. Neste domingo, após muito sofrimento no primeiro set, ele conseguiu derrotar o norueguês Casper Ruud, 34º do ranking mundial, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3. O rival será o vencedor de uma partida que será realizada mais tarde, entre o argentino Diego Schwartzman (15º do ranking, que derrotou Rafael Nadal nas quartas de final) e o canadense Denis Shapovalov(14º).

Durante toda a semana, o torneio não teve público liberado mas, para as semifinais deste domingo e as finais de segunda-feira, foi autorizada a entrada de mil torcedores. O uso de máscaras era obrigatório e o distanciamento entre os torcedores também. No jogo, o sérvio se irritou com algumas pessoas que, na arquibancada, se movimentaram entre os pontos, algo proibido em um torneio oficial pois atrapalha os jogadores.

Apesar da vitória, Djokovic, que busca o pentacampeonato do torneio, se mostrou irritado em diversos momentos do jogo. Discutiu com o juiz em duas oportunidades em que o árbitro deu bola dentro do norueguês no primeiro set. No segundo set, uma nova discussão com o juiz principal, desta vez em um saque de Ruud que foi para fora. Minutos depois, levou uma advertência por conta dos gritos após um ponto.

O primeiro set durou 1h10, e o sérvio passou por alguns apuros. Ruud liderou a parcial e, quando liderava por 5/4, sacou para fechar a parcial. Ali, o sérvio conseguiu salvar dois break points e igualou a partida: 5/5.

Na sequência, Ruud voltou a incomodar o serviço de Djokovic, mas perdeu três break points. Em um game de onze minutos de duração, o sérvio confirmou o saque e fez 6/5. Depois, quebrou o rival e fechou 7/5.

Na segunda parcial, o equilíbrio seguiu. Ruud salvou alguns breaks no primeiro game, Djoko salvou outros logo em seguida. Mas após o 2 a 2, o sérvio impôs suas devoluções e conseguiu abrir 5/2. Ruud ainda salvou dois match points em seu saque e diminuiu para 5 a 3. Aí, Djoko confirmou o saque e fez 6/3.

Globo Esporte