Em reencontro com a torcida, RB Leipzig estreia com vitória no Campeonato Alemão

(Foto: John MacDougall / AFP)





Começou bem a campanha do RB Leipzig no Campeonato Alemão. No reencontro com os 8.500 torcedores que puderam comparecer ao estádio neste domingo, a equipe de Julian Nagelsmann venceu o Mainz 05 por 3 a 1, com direito a pênalti convertido no primeiro tempo.

Representantes dos 16 estados da Alemanha concordaram na última terça-feira que os espectadores poderiam voltar a frequentar estádios de todo o país. Com capacidade limitada a até 20% e algumas condições de acordo com autoridades de saúde locais, como o uso de máscaras e distanciamento de 1,5m. As imagens indicam que as medidas foram obedecidas pela torcida de Leipzig, diferentemente do que ocorreu na partida do Borussia Dortmund.

A vitória do RB Leipzig começou a ser construída aos 17 minutos, quando Barreiro derrubou Dani Olmo na área e o pênalti foi marcado. Forsberg bateu no canto inferior direito e converteu. Em seguida, novamente Forsberg cobrou falta na área e a bola sobrou para Olmo, que tocou para Poulsen. O dinamarquês cabeceou com tranquilidade e ampliou.

Logo após a volta do intervalo, Mateta descontou para os visitantes. A resposta não demorou a chegar e Haidara marcou o terceiro para os donos da casa. O restante da partida teve total controle do RB Leipzig. Após o apito final, os jogadores comemoraram a vitória diante do público.

