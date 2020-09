Esporte e proteção: Penalty apresenta Linha Block

Incentivando a prática esportiva com saúde e segurança, a Penalty apresenta ao mercado a linha Block, com artigos que oferecem proteção extra para quem quer manter a rotina de atividades físicas. A coleção foi criada a partir do fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF, fornecido pela Rhodia (Grupo Solvay).

Tecnologia e design

Para o desenvolvimento da linha Block, a Penalty uniu o design dos produtos esportivos à tecnologia do fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF, que bloqueia a contaminação cruzada entre os artigos têxteis e o usuário. "A proposta é que as pessoas possam praticar esporte com segurança, usando roupas e máscara confortáveis e sem o risco de levar vírus e bactérias para casa", explica Emerson Shiromaru, Diretor de Operações Internacionais.

Em um cenário de pandemia, defesa extra cai bem: o fio fornecido pela Rhodia oferece proteção contra bactérias e vírus, incluindo os vírus envelopados, como são classificados os vírus influenza, herpesvírus e o novo coronavírus. A segurança é garantida pelo agente antiviral presente na matriz polimérica do fio de poliamida. O agente atua no rompimento da camada de gordura dos vírus envelopados, expondo o material genético do vírus e o inativando, fazendo com que o vírus perca a sua capacidade de contaminação.

Com efeito permanente, o fio garante ação antiviral e antibacteriana durante toda a vida útil dos produtos, independentemente do número de lavagens.

"A proposta do fio Amni® Virus-Bac OFF é oferecer uma segurança adicional aos consumidores de artigos têxteis, que é muito bem vinda em especial neste período em que as pessoas estão retomando atividades esportivas em academias, parques e outros locais", diz Marcello Bathe, Gerente Comercial de Fibras e Poliamida do Grupo Solvay.

Produtos

Além de proteção, os produtos oferecem conforto, praticidade e design para atletas profissionais e amadores. As peças têm toque macio, proporcionam respirabilidade, absorção de umidade, easy care e são de fácil lavagem. Os artigos estão disponíveis para o público masculino e feminino, com variedade de cores, tamanhos e modelos.

Camisa Block Treino: com proteção UV FPU 50 que filtra 98% dos raios ultravioletas, as peças são 100% confeccionada em fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF com efeito antiviral permanente. Está disponível nas versões manga curta e manga longa nos modelos feminino e masculino. São quatro opções de tamanho, do P ao GG, e três variações de cores: azul, preto e cinza. Preço sugerido: de R$ 109,99 a R$ 149,99, de acordo com o modelo.

Shorts Block Treino: 100% confeccionada em fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF, a peça tem efeito antiviral permanente. Está disponível nos modelos feminino e masculino, com quatro opções de tamanho, do P ao GG, e duas variações de cores: preto e cinza. Preço sugerido: R$ 109,99.

Bermuda Block Treino: com bolsos laterais, a peça é 100% confeccionada em fio de poliamida Amni® Virus-Bac OFF e tem efeito antiviral permanente. Está disponível no modelo masculino, do tamanho P ao GG, e duas opções de cores: preto e cinza. Preço sugerido: R$ 139,99.

Com objetivo de oferecer mais conforto e respirabilidade para praticantes de atividades física de alta e média intensidade neste momento de pandemia, a Penalty também apresenta opções de máscaras.

Máscara Block Treino: com formato anatômico e camada dupla, possui fio de poliamida antiviral na parte interna. Proporciona conforto térmico e elevado fluxo de ar. Está disponível nos tamanhos PP, P, M e G e em cinco opções de cores: preto, azul royal, mescla marinho, mescla verde-musgo e mescla verde-limão. Preço sugerido: R$ 39,99 a unidade.

Máscara Block Pró: indicada para atividades esportivas de alto rendimento, vem em formato anatômico e com ajuste duplo para melhor fixação. Possui camada dupla, com fio de poliamida antiviral na parte interna. Proporciona alta respirabilidade, conforto térmico e leveza, sendo uma excelente opção para praticantes de corrida, ciclismo, futebol e demais modalidades de alta intensidade. Está disponível nos tamanhos P, M e G e em duas opções de cores: preto e mescla preto e cinza. Preço sugerido: R$ 89,99 a unidade.

Embalagem

Manuseados com total segurança, os produtos vêm esterilizados e em embalagens lacradas. A comunicação traz instruções sobre a lavagem e a higienização das peças.

A embalagem das máscaras apresenta uma régua ilustrativa para que o consumidor meça o rosto - a distância entre a linha dos olhos e a ponta do queixo - e acerte na escolha do tamanho da peça. Com fechamento em ziplock, o pack funciona também como um porta-máscara.

Os produtos já estão disponíveis no e-commerce da Penalty e em breve estarão nas principais lojas esportivas de todo o Brasil. Além da distribuição nacional, a linha Block da Penalty será comercializada em países da América Latina, Europa e Ásia.

A Penalty destaca que produtos da linha Block são uma barreira adicional no combate à contaminação cruzada de vírus e bactérias. O uso das peças não elimina a necessidade de cuidados de higienização frequente e demais recomendações das autoridades de saúde em relação à prevenção e ao combate do novo coronavírus.