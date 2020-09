Ex-São Paulo, Luiz Araújo marca no fim e coloca Lille na liderança do Campeonato Francês

Na abertura dos jogos de domingo da terceira rodada do Campeonato Francês, o Lille recebeu o Metz e venceu por 1 a 0. O gol da vitória saiu no fim segundo tempo graças ao atacante Luiz Araújo, ex-São Paulo.

Com o resultado, o Lille chegou aos sete pontos e assumiu a liderança da Ligue 1. Confira a tabela atualizada.

Aos 24 anos, Luiz Araújo entrou aos 28 da etapa final no lugar de Ikone. Aos 43, recebeu passe preciso do lateral-esquerdo Bradaric e chutou no canto com estilo.

Confira abaixo os outros jogos da terceira rodada do Campeonato Francês.

10h Angers x Reims

10h Dijon x Brest

10h Lorient x Lens

10h Nimes x Rennes

12h Monaco x Nantes

16h PSG x Olympique de Marselha