Final do CBLoL adota rígidos protocolos preventivos para decisão deste sábado

A Riot Games, organizadora do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), muda o formato de suas tradicionais finais para garantir a segurança dos jogadores e da equipe envolvida na organização do torneio. Além de reduzir o staff presencial ao mínimo necessário para a realização da decisão, rígidos protocolos preventivos estão sendo adotados para a final, no próximo sábado, quando INTZ e PaiN Gaming disputam o título de campeão brasileiro e a vaga no Mundial. O local será anunciado na transmissão da final, a partir das 17h, com o objetivo de evitar qualquer indício de aglomerações.

Uma consultoria médica, especializada na sanitização de ambientes e implantação de normas preventivas ao COVID-19, foi contratada para adequar os processos operacionais para a realização da final. Jogadores e membros da produção serão obrigados a usar máscaras. Alguns profissionais responsáveis por atendimento de pessoas (juízes, médicos, brigadistas e seguranças) utilizarão protetores faciais (escudos faciais) adicionalmente às máscaras como medida complementar de proteção.

Todos os envolvidos na produção e transmissão do CBLoL serão testados na entrada do local com exames sorológicos (IgM/IgG), suas temperaturas serão medidas e sintomas observados por especialistas. Os jogadores profissionais serão testados, adicionalmente, com exames RT-PCR (ou swab, coleta de secreção naso-orofaringe através de cotonetes).

Um número limitado de profissionais estará no local, de forma a garantir o distanciamento mínimo de 1.5 metro e a segurança de todos os envolvidos na produção do campeonato. Sendo assim, a decisão não contará com a presença de torcedores, parceiros, patrocinadores, familiares dos jogadores ou imprensa. A torcida vai acompanhar de casa a decisão, que será transmitida online.

Outro cuidado adicional da Riot Games para que a final seja realizada em total segurança foi a instalação de cabines isoladas e com ventilação própria para os jogadores, que seguem em quarentena em suas gaming houses. Essas cabines contam ainda com separadores de acrílico entre cada posição da bancada para promover maior isolamento de cada um dos membros da equipe. Os times que se enfrentam na decisão, em Summoner’s Rift, não vão se encontrar fisicamente. Ambos jogarão isolados em suas respectivas cabines.

O local, que passará por limpeza e desinfecção antes e depois do torneio, contará ainda com equipamentos de sanitização, como dispensers de álcool gel e tapetes sanitizantes (para desinfecção dos calçados dos profissionais presentes). Todos os protocolos adotados pelo CBLoL foram recomendados por uma consultoria médica, especializada na implantação de normas preventivas ao COVID-19.

A grande final do CBLoL - Segunda Etapa entre INTZ e PaiN Gaming está marcada para o próximo sábado, dia 5, a partir das 17h. Para assistir à decisão, acesse https://lolesports.com/