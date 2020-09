Frank de Boer é anunciado como novo técnico da Holanda

(Foto: Getty Images)







O novo técnico da Holanda é Frank de Boer. O ex-jogador foi anunciado pela federação holandesa de futebol (KNVB) nesta quarta-feira e assumirá o comando da seleção principal, até o fim da Copa do Mundo de 2022. Ele substitui Ronald Koeman, que deixou o cargo para treinar o Barcelona.

Dos três candidatos que a KNVB tinha em mente, ele foi a única opção possível. Frank Rijkaard não quer voltar a trabalhar no futebol e Peter Bosz pretende cumprir o seu vínculo com o Bayer Leverkusen até meados de 2022. Frank de Boer estava livre no mercado após ter deixado o Atlanta United, dos Estados Unidos, em julho.

Ele comandará a Laranja Mecânia no amistoso contra o México, no próximo dia 7 de outubro, e nas partidas diante da Bósnia e Itália, pela Liga das Nações, nos dias 11 e 14 do mesmo mês.

Ele assumirá o posto de treinador da seleção holandesa que ficou vago após a ida de Ronald Koeman para o Barcelona. Entre a saída de um e a chegada do outro, o time foi comandado interinamente por Dwight Lodeweges. Mas os resultados nos dois primeiros compromissos pela Liga das Nações não empolgaram: vitória sobre a Polônia, por 1 a 0, e derrota para a Itália, pelo mesmo placar.

Frank de Boer tem um longo currículo como jogador da seleção holandesa, com 112 jogos oficiais, entre 1990 e 2004. Disputou as Copas do Mundo de 1994 e 1998. Ele chegou a ser auxiliar técnico de Bert van Marwijk durante a Copa de 2010, na África do Sul.

Como treinador, foi tetracampeão nacional pelo Ajax, entre 2010 e 2014. Teve passagens pela Inter de Milão, na Itália, e Crystal Palace, na Inglaterra, antes de assumir o Atlanta United em 2018.

