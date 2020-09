Frank Lampard diz que críticas de Klopp aos investimentos do Chelsea são “uma piada”

Na semana passada, o técnico Jürgen Klopp criticou o alto investimento de alguns clubes ingleses na atual janela de transferência. Segundo o alemão, os Reds não fazem o mesmo por “não ser um clube que pertence a um país ou oligarcas”. Uma clara referência a Manchester City, que é controlado pela família real dos Emirados Árabes, e ao Chelsea, cujo dono é o magnata russo Roman Abramovich.

- Não me chateou, até achei uma piada. A realidade é que, à exceção do Leicester (campeão inglês em 2016), que teve uma história incrível, todos os clubes que ganham o campeonato gastaram muito dinheiro em contratações. Basta olhar para Alisson, Van Dijk, Fabinho, Keita, Sadio Mané, Salah… Grandes jogadores que custaram muito. O Liverpool fez essas contratações durante bastante tempo – alfinetou Lampard, em declarações ao jornal “The Guardian”.

O Chelsea estreia no Campeonato Inglês nesta segunda-feira diante do Brighton, fora de casa. O time de Londres gastou mais de 223 milhões de euros e fechou com Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Timo Werner e Kai Havertz, além de Thiago Silva que chegou a custo zero do PSG.

Globo Esporte