Gabriel Jesus é cortado da Seleção, e Tite convoca Matheus Cunha para estreia nas Eliminatórias

Gabriel Jesus está fora dos dois primeiros jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O atacante sofreu uma lesão no jogo entre Manchester City e Wolverhampton na última segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Para o lugar dele, o técnico Tite convocou o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlin, da Alemanha.

Esta é a primeira convocação de Matheus, de 21 anos, para a Seleção principal. O jovem foi o artilheiro do Pré-Olímpico disputado no início deste ano e já vinha sendo monitorado pelo técnico Tite, chegando a receber elogios do treinador. Pela seleção sub-23, Cunha disputou 16 jogos e marcou 14 gols. Ele vem se destacando com a camisa da equipe de Berlim, onde chegou no começo do ano, vindo do RB Leipzig.

Gabriel Jesus, por sua vez, ficará fora dos confrontos contra a Bolívia na Neo Química Arena, no dia 9, e Peru, em Lima, no dia 13, em um bom momento na Inglaterra. O atacante do Manchester City teve sua melhor temporada da carreira, com 23 gols marcados em 53 jogos, sendo titular em 34 deles. O brasileiro havia estreado em 2020/21 balançando as redes na vitória do City por 3 a 1, na segunda-feira.

Gabriel não poderia atuar nos confrontos se eles fossem realizados na data original, em março, mas a longa paralisação por conta da pandemia da Covid-19 fez com que prescrevesse sua suspensão por conta de expulsão na final da Copa América, no ano passado. Na ocasião, ele recebeu gancho de dois meses por socar o banco de reservas e quase derrubar o equipamento do VAR no Maracanã.

Desta forma, Tite passa a ter como opções para o ataque na Data Fifa de outubro Rodrygo (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton) e Matheus Cunha (Hertha Berlin).

O Brasil estreia nas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 no dia 9 de outubro, recebendo a Bolívia, em São Paulo. Quatro dias depois, a seleção de Tite visita o Peru, em Lima. Em novembro, estão previstos confrontos contra Venezuela, em casa, e Uruguai, fora, nos últimos compromisso do time em 2020.

