Governo de São Paulo proíbe retorno de público aos estádios

Por Redação Blog do Esporte





Em meio a discussão sobre o retorno do público aos estádios, o Governo do Estado de São Paulo proibiu o retorno da torcida em jogos, em comunicado emitido nesta quarta-feira pelo Centro de Contingência do novo coronavírus.

De acordo com o comunicado, o governo explica que "a possibilidade foi barrada devido ao alto risco de aglomerações e disseminação do vírus dentro e fora de arenas nos dias de jogos".

“Essa é uma decisão técnica. São Paulo permanece em quarentena, recomendando insistentemente o rigor no isolamento, distanciamento social e uso de máscaras”, declarou José Medina, Coordenador do Centro de Contingência.

A prefeitura da cidade de São Paulo também tinha tomado decisão semelhante. Os clubes da capital são contra o retorno do público nos estádios. Só aceitariam a proposta caso fosse possível para todos os 20 times da série A do Campeonato Brasileiro, o que não será possível, já que os municípios de Belo Horizonte e Salvador também proibiram a abertura das arquibancadas.

A discussão veio à tona após o Ministério da Saúde aceitar um pedido da CPF para autorizar o retorno do público nos estádios, com limite de 30% da capacidade total de cada arena. A liberação só aconteceria em acordo com estados e municípios e em consulta aos clubes.