GP da Itália: Gasly vence corrida maluca em Monza com acidente de Leclerc e punição a Hamilton

O francês Pierre Gasly aproveitou uma corrida repleta de incidentes e confusões para vencer neste domingo o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza. É a primeira vitória de um francês desde que Olivier Panis ganhou em Mônaco, em 1996, e o primeiro triunfo da equipe AlphaTauri na categoria. Curiosamente, quando o time se chamava STR, a única vitória veio justamente em Monza, em 2008, com Sebastian Vettel. Nas voltas finais, Gasly resistiu a um ataque feroz de Carlos Sainz Jr. (McLaren), que terminou em segundo. Lance Stroll deu à Racing Point o primeiro pódio, em terceiro.

Gasly foi beneficiado por já ter feito o pit stop quando houve um safety car para a retirada do carro de Kevin Magnussen, o que lhe permitiu ganhar posições, e por uma punição a Lewis Hamilton, que liderava a corrida com tranquilidade mas entrou nos boxes antes da abertura para pit stop, o que é irregular. Depois, a corrida teve um fortíssimo acidente de Charles Leclerc, o que causou uma bandeira vermelha. Na relargada, Gasly herdou a ponta quando o inglês parou nos boxes para pagar a pena. Hamilton ainda se recuperou e terminou em sétimo.

Lando Norris terminou em quarto lugar com a outra McLaren, enquanto o apagado Valtteri Bottas foi o quinto com a Mercedes. A Renault terminou em sexto com Daniel Ricciardo e em oitavo com Esteban Ocon. Também pontuaram Daniil Kvyat (AlphaTauri), em nono, e Sergio Pérez (Racing Point), em décimo.

Além da batida fortíssima de Leclerc, que não se machucou, a Ferrari ainda teve o abandono de Sebastian Vettel devido a problemas nos freios. Quem também abandonou a prova foi Max Verstappen, que vinha tendo corrida apagada pela RBR. Com isso, o holandês perdeu a vice-liderança do campeonato para Bottas. Agora, Hamilton soma 164 pontos, contra 117 de Bottas e 110 de Verstappen.

O campeonato segue no próximo fim de semana, com o Grande Prêmio da Toscana, no circuito italiano de Mugello, que pela primeira vez faz parte do calendário da F1.

O pódio

Pierre Gasly, o vencedor: "Honestamente, é inacreditável. Não tenho certeza da noção do que tá acontecendo agora, foi uma corrida louca. Eu passei por tanta coisa nesse período de 18 meses, meu primeiro pódio ano passado e agora a primeira vitória, em Monza"

Carlos Sainz, o segundo colocado: "Estou um pouco frustrado com o P2. Mas não dava para imaginar que estaríamos brigando pelo primeiro lugar. Mas de verdade, estamos feliz com o P2. Eu senti durante todo o fim de semana que podia dominar o meio de pelotão"

Lance Stroll, o terceiro colocado: "Estou feliz. Faz um tempo desde o último pódio, então feliz de voltar! Estou muito feliz por Pierre, ele teve uma largada muito boa e manteve a consistência. Foi meio complicado ter perdido o segundo lugar"

Largada

Hamilton largou com perfeição e manteve a liderança. Outra vez Bottas saiu mal e perdeu o segundo lugar para Sainz. O finlandês continuou caindo e perdeu posições para Norris, Pérez e Ricciardo. Verstappen também largou mal e caiu para sétimo. Mais atrás, Gasly e Albon se tocaram, mas seguiram na prova.

