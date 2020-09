Grupo da construção civil é novo patrocinador do XV de Piracicaba

O grupo que engloba as construtoras Bild Desenvolvimento Imobiliário e Vitta Residencial acaba de assinar seu primeiro contrato de patrocínio com o tradicional time de futebol do interior paulista, o XV de Piracicaba. O patrocínio começa a valer nesta quarta-feira (23), na disputa com o São Caetano, às 17 horas, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, durante a semifinal do Paulistão Série A2.

Com a assinatura da parceria, as construtoras Bild Desenvolvimento Imobiliário e Vitta Residencial terão suas marcas expostas no uniforme do time, além da divulgação nas redes sociais, em backdrops, na pintura personalizada no muro do estádio e ainda em placas no campo durante o Campeonato Paulista da Série A2 de 2020, que retornou no dia 19 de agosto. No campeonato, os dois times mais bem colocados serão promovidos para a Série A1, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3.

“Mais do que a visibilidade da marca, procuramos sempre apoiar projetos sérios voltados à cultura e ao esporte. Foi nesse contexto que decidimos apoiar o XV de Piracicaba, pela importância e tradição do clube na cidade, além da representatividade da sua torcida”, comenta o diretor regional da Bild e Vitta Residencial em Piracicaba, Fernando Berto, que torce para que o time se classifique e suba para a primeira divisão.

“A nossa luta para fortalecer o clube e unir forças é diária e ficamos muito satisfeitos em termos as marcas da Bild e da Vitta estampadas em nosso uniforme em um momento tão importante como este, em que decidiremos o acesso à elite do Paulistão, objetivo pelo qual trabalhamos tanto. Esperamos que seja apenas o início de uma parceria duradoura”, disse o presidente do clube, Arnaldo Bortoletto.