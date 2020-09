Guarani vence o Operário e joga o Cruzeiro para a zona do rebaixamento da Série B

O Cruzeiro está de volta à zona do rebaixamento da Série B, pelo menos até segunda-feira, quando a equipe vai enfrentar o CRB, às 20h (de Brasília), no Mineirão, e podendo deixar o grupo dos quatro últimos colocados. O retorno ao Z-4 veio com a vitória de virada do Guarani sobre o Operário, no Paraná, neste sábado.

O resultado em Ponta Grossa fez o Guarani chegar aos sete pontos e ultrapassar o Cruzeiro, que tem quatro, na tabela (clique aqui e confira a classificação atualizada da Série B). Com isso, a Raposa, 16ª colocada até então, caiu uma posição, dormirá neste sábado e se manterá na zona do rebaixamento no domingo.

O time mineiro pode sair se pontuar diante do CRB, na segunda-feira, no Mineirão, em jogo que conclui a oitava rodada do campeonato. Um empate em casa vai fazer o Cruzeiro igualar a pontuação do Figueirense (cinco pontos), ultrapassando a equipe catarinense pelo critério do número de vitórias.

O começo da oitava rodada da Série B foi até bom para os cruzeirenses, com o Oeste perdendo para o Juventude por 3 a 1, e o CSA empatando por 1 a 1 com o Confiança. Os resultados estavam segurando a Raposa fora do grupo dos quatro últimos colocados.

O Cruzeiro iniciou a disputa da Série B com seis pontos negativos, devido a punição da Fifa pelo não pagamento da dívida com o Al Wahda, dos Emirados Árabes, no empréstimo do volante Denílson, em 2016. Tal condição, fez o time mineiro começar o campeonato na zona do rebaixamento. No entanto, a Raposa conseguiu três vitórias seguidas (sobre Botafogo-SP, Guarani e Figueirense) e deixou o Z-4 ao término da terceira rodada.

Porém, o Cruzeiro vem de uma sequência de tropeços, perdendo para Chapecoense, América-MG e Brasil de Pelotas e empatando com o Confiança, além de eliminação na Copa do Brasil. Com isso, a Raposa, que chegou a figurar no meio de tabela, voltou para a briga direta contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.

O fator Z-4 é mais um a ser somado ao cenário de pressão que vive o clube e o técnico Enderson Moreira. Nesta semana, o treinador teve uma reunião com a diretoria, que bancou a permanência dele no cargo, mas cobrou melhora do desempenho da equipe em campo e dos resultados. Após a derrota em Pelotas, organizadas protestaram por duas vezes contra o mau momento do time.

Globo Esporte