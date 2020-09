Hamilton cria equipe para correr categoria sustentável de rali, que terá etapa no Brasil

O hexacampeão Lewis Hamilton vai ocupar em 2021 a função de chefe da equipe X44 no novo campeonato Extreme E, competição de SUVs elétricas em cenários extremos em países como Senegal, Arábia Saudita, Nepal, Groenlândia e o Brasil, no estado do Pará. A etapa de abertura será em 23 de janeiro, em Dakar, no Senegal.

O campeonato foi criado por Alejandro Agag e o brasileiro Gil de Ferran com intuito de utilizar o esporte à motor para levantar discussões sobre mudanças climáticas e o impacto humano no meio ambiente. Cientistas especializados viajarão com a categoria com intuito de registrar cada bioma e propor contribuições para a recuperação e manutenção dos ecossistemas.

- Estou ansioso para construir meu time sob valores importantes como sustentabilidade e equidade. Nenhum de nós é perfeito e sempre temos o que melhorar, mas estou ansioso para usar nossa plataforma para trazer luz para as mais sérias questões que nosso planeta enfrenta, e as soluções das quais todos nós podemos fazer parte - disse o hexacampeão, líder do Mundial de Pilotos na F1.

Além da X44, a Extreme E contará com outras equipes já conhecidas do automobilismo, como a Abt, HWA e Techeetah, que disputam a Fórmula E, e as americanas Andretti e Chip Ganassi. Ao todo, oito equipes, compostas por um piloto masculino uma piloto feminina, vão correr à bordo do Odyssey 21, carro elétrico que pode chegar a 550 cv.

- Estamos emocionados em dar as boas vindas para Lewis Hamilton e sua equipe. Como nós, Lewis é muito apaixonado pelo automobilismo e também compartilha de nossa crença de que podemos usar o esporte para destacar as mudanças climáticas e a equidade. Estamos ansiosos para ver como sua equipe X44 vai se sair dentro e fora da pista sob sua incrível liderança - declarou Alejandro Agag, CEO da competição.

O programa de pilotos da categoria inclui Antonio Félix da Costa, atual campeão da Fórmula E, o inglês Billy Monger, os brasileiros Nelson Piquet Jr, Bruno Senna e Lucas di Grassi e os ex-F1 Karun Chandhok e Jerome D'Ambrosio. Entre as mulheres, está Jamie Chadwick, campeã da temporada inaugural da W Series, categoria feminina da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), Katherine Legge, ex-DTM, e Simona de Silvestro, ex-Indy.

Globo Esporte