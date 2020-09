Jogo do Campeonato Uruguaio é adiado após registro de um caso positivo no Nacional

O jogo entre Liverpool-URU e Nacional, pelo Campeonato Uruguaio, neste sábado, foi adiado após o diagnóstico de coronavírus em um jogador do Tricolor. O meia brasileiro Felipe Gedoz, ex-Vitória, Athletico-PR e Goiás, testou positivo para a doença. O protocolo do Ministério da Saúde no Uruguai exige que toda a equipe entre em quarentena e impede a realização da partida.

O encontro entre as duas equipes estava marcado para este sábado, às 15h, no estádio Belvedere, em Montevidéu. Segundo comunicado do Nacional, apenas Gedoz testou positivo. Ele está isolado, assim como seu companheiro de quarto na concentração, o lateral-direito Mathias Suárez.

O restante do elenco continuará trabalhando normalmente no CT, onde a delegação do clube se mantém isolada desde a volta do futebol no Uruguai, no início de agosto. Em vídeo publicado pelo Nacional nas suas redes sociais, o médico da equipe, Álvaro Arzuaga, informou que Gedoz está bem e sem sintomas.

Consultado pelo jornal “Ovación”, o Ministério da Saúde do Uruguai ressaltou que todo o elenco do Nacional deverá permanecer em quarentena nos próximos dias. Caso o protocolo seja seguido, a partida entre a equipe uruguaia e o Racing, pela quinta rodada do Grupo F, na próxima quarta, teria que ser adiada. O jogo está marcado para o Parque Central, em Montevidéu.

O adiamento do jogo evidencia a diferença nos protocolos dos campeonatos nacionais no Uruguai e no Brasil. O Flamengo conta com 19 jogadores infectados no momento, e o Fluminense tem nove atletas que testaram positivo para o coronavírus.

A partida da equipe rubro-negra com o Palmeiras só foi adiada após decisão da Justiça a pedido do sindicato de funcionários de clubes. O jogo do Tricolor carioca com o Coritiba não sofreu alteração até o momento.

O Nacional é o segundo colocado no Campeonato Uruguaio, após 13 rodadas disputadas, e o Liverpool ocupa a 10ª posição. O líder do torneio é o Rentistas.

Globo Esporte