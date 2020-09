Jogos da Copa Libertadores no Fox Sports contará com nomes antes exclusivos da ESPN

(Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)









O "Fox Sports" vai transmitir, com exclusividade, cinco jogos da Libertadores nesta semana. Apesar da decisão da "Disney" de não dividir os jogos com a "ESPN", alguns nomes que antes eram exclusivos da emissora farão participações durante as partidas.

Esse é o caso de Paulo Calçade que participa da transmissão de Internacional e América de Cáli (COL), que terá narração de Marco de Vargas e comentários de Zinho e Fernanda Colombo.

Na partida entre Palmeiras e Bolívar (BOL), o time de narração é composto por Nivaldo Prieto, Edmundo, Pascoal e Carlos Simon. Na quinta-feira, São Paulo e River Plate (ARG), terá narração de Silva Júnior, com comentários de Zé Elias (da ESPN), Rodrigo Bueno e Carlos Simon.

O confronto entre equipes internacionais também será destaque. Nesta terça-feira, às 19 horas, o Colo-Colo (CHI) recebe o Peñarol. Na quinta, o duelo entre Defensa y Justicia (ARG) e Delfín (EQU) será atração do Fox Sports 2. Logo em seguida, no Fox Sports, Libertad (PAR) e Boca Juniors jogarão pelo Grupo H.

Lance