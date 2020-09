Jornais espanhóis elogiam Coutinho após atuação na goleada do Barcelona: "Parece outro"

(Foto: Pedro Salado/Getty Images)







Após um ano e quatro meses, Philippe Coutinho voltou a vestir a camisa do Barcelona em um jogo oficial e deixou boa impressão. O brasileiro foi elogiado pelos jornais espanhóis depois da goleada da equipe catalã por 4 a 0 sobre o Villarreal, neste domingo. A análise na imprensa do país é que o meia-atacante se adaptou bem ao esquema do técnico Ronald Koeman.

“O brasileiro parece outro”, escreveu o “Marca”.

– Se mostra cômodo com o 4-2-3-1 e tem um papel de protagonista com dribles e assistências. Além disso, se conecta com Messi e deu até uma caneta no árbitro – publicou o jornal, que se referiu a um drible dado por Coutinho no juiz Guillermo Cuadra no segundo tempo.

O brasileiro atuou aberto na linha de três atrás de Messi, mas se movimentou bastante no lado esquerdo e criou boas chances com Ansu Fati, Jordi Alba e o camisa 10 do Barcelona. O “Sport” viu Coutinho com mais confiança.

– Está levando a equipe nas costas como nunca havia visto. Se arrisca e vai bem. Tentou se desmarcar, deu passe para o segundo gol de Ansu Fati. E seguiu provando até ser substituído. Animador – publicou o jornal catalão, que deu nota 8 ao brasileiro.

Coutinho deixou o campo aos 24 minutos do segundo tempo com uma assistência, em contra-ataque puxado por ele mesmo, que terminou no passe para o segundo gol de Fati. Os jornais também lembram as boas atuações do meia-atacante nos três jogos da pré-temporada, quando o ex-Bayern fez dois gols e duas assistências.

Contra o Villarreal, Coutinho acertou 44 passes de 48 tentados e fez duas finalizações perigosas nos seus 70 minutos em campo. Sua atuação afastou a desconfiança e diminui as especulações sobre uma saída ainda nesta temporada.

– A volta do brasileiro não poderia ser melhor. Koeman encontrou uma posição onde ele se sente mais cômodo e onde fomenta sua versatilidade no jogo e também na hora de encontrar os companheiros. Tem talento para exportar e aos poucos ganha confiança – publicou o “As”.

A janela de transferências na Espanha está aberta até o dia 5 de outubro, mas Ronald Koeman garantiu que Philippe Coutinho seguirá no Barcelona. A equipe catalã volta a campo nesta quinta-feira, contra o Celta, em Vigo.

Globo Esporte