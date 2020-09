Jornal: Mbappé não descarta renovar com PSG, mas cogita ofertas de Real Madrid e Liverpool

“Mbappé a todo custo”. Com essa manchete, a foto do atacante francês e os escudos de Real Madrid, Liverpool e PSG, o jornal “L'Equipe” estampa a sua capa desta terça-feira. De acordo com o veículo, o jovem realmente pensa em deixar o Paris a partir da próxima temporada. O time de Zidane e a equipe de Klopp surgem como principais candidatos a levá-lo. Mas ele não descarta a renovação com o seu atual clube.

O “L'Equipe” diz que as negociações para estender o vínculo de Mbappé com o PSG estão paradas. O atual contrato do jogador com o clube vai até junho de 2022. O time francês deseja garantir a permanência de sua joia.

O veículo francês desmente a informação do jornal britânico “The Times”, de que Mbappé teria comunicado ao time parisiense seu desejo de deixar o clube em 2021. A reportagem do “L'Equipe” diz que o atacante também considera renovar o contrato. No entanto, uma boa oferta do Real Madrid pode tirá-lo de Paris.

A presença de Zidane no time merengue é um trunfo para convencer Mbappé. O “L'Equipe” também diz que o atacante sempre viu o PSG como uma ponte para o seu principal sonho, que é a equipe da capital espanhola. O jovem só não teria ido para o Real em2017 porque queria cumprir a etapa em Paris, sua cidade natal.

Outro candidato na disputa seria o Liverpool. Jürgen Klopp tentou levá-lo ainda em 2016, segundo o “L'Equipe”. Em 2017, após despontar no Monaco, os donos da equipe inglesa foram à França e tiveram uma conversa com Mbappé. O interesse é antigo. E o atacante tem respeito e gosta do estilo do técnico alemão.

A reportagem aponta que é difícil pensar em outro candidato para contar com o campeão mundial em 2018. Negociar com o Barcelona significaria fechar as portas para o Real Madrid. A Juventus não atrai o jogador. O Bayern de Munique não está disposto a gastar muito. E o PSG, pertencente ao Catar, não faria negócios com o Manchester City, cujo dono é dos Emirados Árabes – os dois países não têm relações diplomáticas.

Mbappé tem 91 gols em 125 jogos pelo PSG. Ele está na quarta temporada pela equipe francesa e conquistou oito títulos, dentre os quais estão três edições do Campeonato Francês.

Globo Esporte