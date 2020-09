Juíza do trabalho acata pedido, e Botafogo fica perto de estar em dia com atletas e funcionários

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





Na manhã desta quinta-feira, após audiência entre Sindeclubes, Botafogo e Juizado do Trabalho, ficou decidido que o clube está mais perto de colocar em dia os salários de jogadores e funcionários do clube. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Wellington Arruda e confirmada pelo ge.

A ação movida pelo Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio pedia que o pagamento de salários fosse colocado como prioridade frente ao pagamento de outras penhoras que o Botafogo tem. A decisão da juíza Cissa de Almeida Biasoli, da 75ª Vara do Trabalho, determina que o clube apresente uma relação de jogadores e funcionários - e seus vencimentos - em até 48 horas.

No total, o valor que o Botafogo desembolsará é de cerca de R$ 12 milhões, oriundos de antecipação de cotas de TV. Esse valor será o suficiente para pagar aos jogadores os meses de julho e agosto. Para os funcionários, a quantia quitará os meses de maio (para quem recebe acima de R$ 2 mil), junho, julho e agosto.

Globo Esporte