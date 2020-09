Koeman garante não ter problemas com Messi e diz que Barcelona precisa negociar jogadores

O técnico Ronald Koeman assumiu o Barcelona em meio a uma grande crise no clube. Crise que quase virou tragédia com a possível saída de Lionel Messi. Agora, após tudo resolvido entre o craque argentino e o clube catalão, o treinador holandês frisou que nada teve a ver com o imbróglio.

- O problema foi entre o Messi e o clube. Não comigo. Nós dois continuamos no falando normalmente – garantiu Koeman, em entrevista a Fox Sports Holanda.

Perguntado sobre reforços (o meia-atacante Depay, do Lyon, e o lateral-direito Sergiño Dest, do Ajax, são dois alvos em potencial), Koeman foi pragmático.

- Antes de pensar em nomes como o Memphis Depay, é preciso vender. Estamos trabalhando para a nova temporada, e acredito que entraremos nela com o mesmo grupo de jogadores que trabalhamos na pré-temporada – salientou o treinador holandês.

O Barça já vende Rakitic por 1,5 milhão de euros (R$ 9,3 milhões) para o Sevilla e deve anunciar em breve a saída de Vidal, a caminho da Inter de Milão. Outro que espera apenas um acordo para ir embora é Luis Suárez, na mira da Juventus.

Do atual elenco, o Barça estaria também disposto a vender Umtiti, Rafinha e Todibo, mas não houve propostas por nenhum deles. Já foram comentadas também as saídas de Nelson Semedo, Junior Firpo e Philippe Coutinho.

