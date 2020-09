Levante UD e Granada CF lançam novos uniformes para a temporada 2020/2021

Depois de o mês de julho marcar o lançamento oficial dos novos uniformes para a temporada 2020/2021 de alguns clubes da LaLiga Santander - como FC Barcelona e Atlético de Madrid, e mais recentemente Villarreal CF, Getafe CF e Real Sociedad -, chegou a vez de Levante UD e Granada CF divulgarem seus kits para a temporada que está prestes a começar.

Como manda a tradição do clube valenciano - 12º colocado na LaLiga Santander da última temporada -, na última semana, o Levante UD lançou os novos uniformes às 19h09 (horário que remete ao ano de fundação do clube, 1909). Com um segredo muito bem guardado, esta é a primeira vez que os kits também terão uma versão feminina.

Nas versões Home e Away, as cores tradicionais são mantidas, enquanto a terceira camisa possui como forte característica a sólida cor água-marinha. O novo kit principal retém, portanto, o azulgrana com uma faixa central grená e dois lados azuis. A camisa tem decote redondo com mangas raglan, enquanto a calça é azul marinho e as meias listradas horizontais em marrom e azul. E o reserva mantém a tradição das últimas temporadas, de homenagear a história levantina, recuperando as cores preto e branco do Llevant FC original.

Uma das principais novidades desta temporada, é que tanto as camisas azulgrana quanto as água-marinha também estarão disponíveis em corte feminino. Todos os kits, inclusive os masculinos, possuem ajuste Slimfit e inserções laterais e traseiras em Micro-Mesh com as quais o tecido é leve e respirável.



Na última edição da LaLiga Santander, o Granada CF fez boa campanha e terminou com a 7ª posição na tabela - garantindo a classificação aos playoffs da Liga Europa. E é justamente com esse lema, de continuar fazendo história, que o clube lançou seus novos uniformes para a temporada 2020/2021. Com direito a um terceiro uniforme com mangas e faixas nas laterais na cor amarela "marca-texto", além de gola polo - isso, sem falar na figura da romã (extraída do escudo, fruto característico da região e com o qual o povo granadino mais se identifica) presente na nuca.

O manto titular tem a cor vermelha como predominante e possui várias listras horizontais brancas no corpo, sendo que a colocada na altura do peito é mais larga. O azul e utilizado em listras laterais, no vértice da gola e em uma faixa na nuca onde também são colocados desenhos do estádio Nuevo Los Cármenes, em branco. Já a camisa reserva é baseada no template Vapor e tem a cor preta como predominante, com as ranhuras aparecendo em cinza. A nuca traz um detalhe em vermelho e verde.

"O que nos trouxe aqui? O que nos trouxe a onde nunca pensamos que iríamos chegar? Luta eterna, o jeito de viver que nós, torcedores do Granada, temos. Não estou dizendo que somos imbatíveis, não é sobre isso. A eterna luta é olhar para o futuro sabendo de onde viemos, o que são os nossos símbolos, a nossa cidade e as nossas raízes, sabendo que as grandes conquistas abrem caminho para, passo a passo, continuarmos a crescer. Temos absoluta confiança em nosso pessoal, mesmo nos momentos mais difíceis. A luta eterna vai muito além de um jogo de futebol, chega às ruas. É a paixão do nosso pessoal, por isso vamos mostrar à Europa a nossa forma de viver e sentir. A luta eterna é a nossa forma de viver", diz a campanha oficial.