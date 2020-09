Liverpool se acerta com o Bayern e está perto de anunciar oficialmente Thiago Alcântara

Reforço de peso chegando para Jürgen Klopp no Liverpool. O Bayern de Munique confirmou que chegou a um acordo com o clube inglês para a venda do meia Thiago Alcântara. Filho do tetracampeão Mazinho, o craque espanhol chega a Anfield por 30 milhões de euros (R$ 185 milhões) mais 5 milhões de euros em bônus por desempenho.

- Posso confirmar que o Bayern chegou a um acordo final com o Liverpool. Era uma grande vontade de Thiago fazer algo novo na carreira - disse Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube alemão, ao jornal germânico “Bild”.

De acordo com o portal “The Athletic” e com o influente jornalista Fabrizio Romano, da emissora Sky Sports, Thiago Alcântara pode ser anunciado nas próximas horas e vai assinar contrato de quatro temporadas.

Técnico do Bayern, Hansi Flick inclusive parabenizou o Liverpool pela contratação

- Thiago é um jogador extraordinário e foi muito importante para nós. A minha equipa técnica e eu gostávamos de trabalhar com ele. Foi muito emocionante quando nos despedimos. Só posso dar os parabéns ao Liverpool porque eles têm um grande jogador e, especialmente, um excelente pessoa - afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta quinta, véspera da estreia do clube no Campeonato Alemão, contra o Schalke.

Aos 29 anos, Thiago começou a carreira nas divisões do Barcelona e chegou ao time principal em 2011 sob o comando de Guardiola. Em 2013, foi vendido ao Bayern de Munique por 25 milhões de euros a pedido justamente do técnico catalão que tinha acabado de chegar no clube bávaro.

Em solo alemão, conquistou sete títulos nacionais, sendo o último deles na temporada passada, quando o Bayern levantou a tríplice coroa (além do caneco da Bundesliga, levou a Copa da Alemanha e a Liga dos Campeões).

Globo Esporte