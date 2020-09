Lyon acerta com o Milan a contratação de Lucas Paquetá por cerca de R$ 131 milhões

(Foto: Getty Images)





O Lyon acertou nesta terça-feira a contratação do meia Lucas Paquetá junto ao Milan. O ex-jogador do Flamengo, inclusive, já foi até o Centro de Treinamento de Milanello se despedir dos companheiros de elenco e pegar seus pertences no vestiário.

Paquetá, que era um desejo antigo do Lyon, viaja ainda nesta terça à França para realizar exames médicos. O negócio deve girar em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 131 milhões) e o meia de 23 anos vai assinar um contrato até junho de 2025.

Caso a transação se confirme nesse valor, o Flamengo, clube que revelou Paquetá, receberá cerca de 800 mil euros (aproximadamente R$ 5,3 milhões) de acordo com o mecanismo de solidariedade.

Lucas Paquetá começou bem a temporada 2020/21, com dois gols no amistoso contra o Novara, da terceira divisão italiana.

Porém, o meia brasileiro não foi utilizado em nenhum dos quatro jogos oficiais do Milan até agora. Não saiu do banco de reserva nas partidas contra Bologna e Crotone, pelo Campeonato Italiano, e não foi relacionado para os compromissos contra o Shamrock Glovers e o FK Bodø/Glimt, pela Liga Europa.

Em 2019/20, Lucas Paquetá disputou 27 jogos oficiais pelo Milan, sendo titular em 13 e reserva em 14, deu uma assistência e não marcou gols.

Globo Esporte