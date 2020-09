Marinho diz que não provocou VAR em comemoração de gol do Santos: "Querem criar polêmica"

O atacante Marinho, do Santos, disse nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, que não provocou o VAR na comemoração de um dos gols no empate por 2 a 2 com o Vasco, na Vila Belmiro, na última quarta-feira.

A transmissão da TV Globo flagrou o momento em que Marinho foi até a cabine do VAR, atrás de um dos gols da Vila Belmiro, apontou o dedo e falou algo após o gol marcado por Lucas Veríssimo, que abriu o placar, aos 20 minutos.

Na publicação, porém, Marinho esclareceu que estava apontando e brincando com o fotógrafo do Santos, Ivan Storti, que se posicionava ao lado da cabine do VAR.

– Só passando para deixar bem claro, não fiz nada para provocar o VAR! Apenas avisei o nosso fotógrafo que o Lucas Veríssimo faria o gol após eu ir bater o escanteio! Então, não quero criar polêmicas sobre algo que possa me prejudicar – escreveu Marinho.

Três dias depois de ser utilizado na anulação de dois gols do Santos contra o Flamengo, o VAR voltou a ser protagonista na mesma Vila Belmiro, mas desta vez contra o Vasco.

Na primeira etapa, o árbitro de vídeo demorou cinco minutos para a validação do gol do Vasco, marcado por Fellipe Bastos. No segundo tempo, um pênalti de Alison foi marcado a favor do Vasco também com o auxílio do vídeo.

Globo Esporte