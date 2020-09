Marquinhos Gabriel pede para deixar o Athletico e será devolvido ao Cruzeiro para a Série B

O meia Marquinhos Gabriel vai deixar o Athletico e deve voltar para o Cruzeiro. O jogador de 30 anos pediu a rescisão do seu vínculo de empréstimo com o Furacão. A informação foi publicada inicialmente pela rádio Banda B e confirmada pelo ge.

A reportagem apurou que o jogador solicitou sua saída logo depois da demissão do técnico Dorival Júnior, há uma semana. A contratação foi um pedido do treinador, e o meio-campista decidiu seguir o mesmo caminho.

A decisão de Marquinhos Gabriel foi comunicada à diretoria rubro-negra no final de semana passado e o meia não tem aparecido no centro de treinamento nesta semana. O advogado do atleta, Rafael Botelho, foi procurado e não respondeu.

O empréstimo de Marquinhos Gabriel do Cruzeiro para o Athletico era válido até dezembro de 2021 e não possui multa em caso de rescisão. Ele disputou 16 jogos, marcou dois gols e deu três assistências, mas não conseguiu se destacar. A última partida com a camisa atleticana foi no dia 22 de agosto, na derrota em casa para o Fluminense, na quinta rodada da Série A.

Com contrato com a Raposa até o fim de 2021, o meia pretende disputar a Série B pelo clube mineiro. A pendência para sua permanência no Cruzeiro é em relação ao seu salário, quase o dobro do teto salarial estipulado pela diretoria celeste.

Na 13ª colocação com sete pontos, o Athletico volta a campo no domingo contra o Vasco, às 18h, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

