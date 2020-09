Mbappé informa ao PSG que deixará o clube na próxima temporada, diz jornal

(Foto: Benoit Tessier/Reuters)





Segundo o tradicional jornal inglês The Times, Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e do PSG, já informou ao clube que não pretende renovar seu contrato com a equipe e deseja se transferir para outro time ao término de seu vínculo, que se encerra no final da temporada 2020/21.

Contratado pela equipe de Paris em 2017, aos 18 anos, Mbappé chegou como uma grande promessa, e cumpriu o que se esperava. Campeão mundial com França em 2018 na Copa da Rússia, o craque francês se tornou o grande parceiro de Neymar no ataque da equipe de Paris, conquistando as últimas três edições do campeonato nacional e levando a equipe a uma inédita final de Champions League.

Com 90 gols em 124 partidas, o atacante tem média de 0,72 gols por jogo, e segundo os jornais espanhóis Mundo Deportivo e Marca, é o grande sonho de consumo de Real Madrid e Barcelona, que também ao final desta temporada pode ver seu grande craque, Lionel Messi, deixar o time.

Globo Esporte