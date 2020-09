Mercedes admite que não ficou surpresa com punição a Lewis Hamilton por treino de largada

As controversas punições a Lewis Hamilton no GP da Rússia não foram tão surpreendentes para a Mercedes. As penalidades aplicadas ao líder do campeonato se deram porque ele treinou largadas antes da corrida em locais irregulares, sob orientação da Mercedes. O problema é que a equipe não viu onde Hamilton fez o primeiro treino de largada e, ao perceber onde o inglês fez a segunda prática, sentiu que os comissários poderiam puni-lo, seguindo o engenheiro Andrew Shovlin.

- Não vimos o primeiro treino. E quando vimos o segundo, pensamos: "Eles não vão gostar disso." Mas não achamos que fosse perigoso. E, dado que as notas do evento diziam que o local estava do lado direito após a saída do pit, pensamos que poderia ser ambíguo o suficiente para ter uma repreensão. Quando vimos a posição do carro, não foi uma surpresa total que eles não gostaram. E sem dúvida pode ter havido equipes que sinalizaram tanto quanto se a FIA ou os próprios comissários sinalizaram - disse Shovlin ao site "Autosport".

Shovlin explicou ainda que equipes e pilotos sempre tentam encontrar o local mais adequado para os treinos de largada, de forma a simular com mais precisão a aderência do local de partida. Em cada circuito, os locais permitidos para simulações de largada na saída dos boxes são diferentes:

- Em alguns lugares há um box que eles pintam no chão e você tem de fazer isso no box. Em outros lugares, é uma área geral. E geralmente, se houver muita borracha, isso não representará o grid. Os pilotos e também os engenheiros vão querer encontrar um pouco mais próximo em termos de aderência que se pode esperar no grid. E tudo o que aconteceu foi que Lewis perguntou se ele poderia ir um pouco mais longe. Não tínhamos percebido o quão longe ele iria. Mas na verdade é apenas tentar encontrar um pouco de asfalto que seja mais parecido com o que você vai conseguir quando fizer a largada adequada.

Lewis Hamilton levou duas punições de cinco segundos cada - totalizando dez - por cada treino em local irregular. Com isso, terminou a corrida na terceira posição, atrás do vencedor Valtteri Bottas e do segundo colocado Max Verstappen. A perda da vitória fez com que Hamilton (pole position e líder do começo da prova) perdesse a chance de igualar o recorde de 91 triunfos de Michael Schumacher. A próxima chance de Lewis será daqui a duas semanas, em Nürburgring, no GP do Eifel.

