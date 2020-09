Mick Schumacher estreará na F1 com Alfa Romeo em treino livre do GP de Eifel, na Alemanha

(Foto: Getty Images)





Já tem data, local e hora para a estreia de Mick Schumacher em um GP de Fórmula 1. A primeira participação do filho do heptacampeão Michael em uma sessão oficial está marcada para o fim de semana do GP de Eifel, na Alemanha. O atual líder da F2 guiará o carro da Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi no primeiro treino livre em Nurburgring.

- Estou muito feliz por ter esta chance. O fato de minha primeira participação em um fim de semana de Fórmula 1 acontecer na frente do meu público em Nürburgring torna este momento ainda mais especial. Gostaria de agradecer à Alfa Romeo Racing e à Ferrari Driver Academy por me darem a oportunidade de experimentar novamente a Fórmula 1 após um ano e meio do nosso test drive no Barein - afirma Mick

O alemão, membro da Academia de Pilotos da Ferrari (FDA), já guiou carros modernos de F1 da Ferrari, além de diversos modelos usados pelo pai, incluindo a Ferrari F2004 do sétimo título de Michael, no GP da Toscana, em Mugello. Porém, essa será a primeira participação em um treino oficial da categoria.

Além de Mick, outros dois pilotos da academia farão sua estreia em 2020. Enquanto Callum Ilott também guiará no primeiro treino livre do GP de Eifel, mas pela Haas, o russo Robert Shwartzman terá sua chance na sexta-feira do último GP do ano, em Abu Dhabi.

Para preparar os três jovens pilotos para a experiência, a Ferrari conduzirá um teste com o carro de 2018 (sem limite de quilometragem) na pista de testes de Fiorano nesta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo diretor do programa de jovens pilotos, Laurent Mekies.

- Queremos organizar esta sessão de teste para que nossos três melhores jovens estejam melhores preparados possível para enfrentar um evento que será um momento especial para eles. Será uma chance de se familiarizar com um carro de Fórmula 1, que é muito mais complicado do que o carro que eles estão acostumados a pilotar. Gostaria de agradecer à Haas e à Alfa Romeo por oferecerem a Callum, Mick e Robert esta oportunidade. Acreditamos fortemente na nossa Academia, que já provou o seu valor, com Charles Leclerc, um piloto com o qual a Scuderia pode construir o seu futuro a longo prazo - afirma.

Schumacher e Ilott são, respectivamente, líder e vice-líder da Fórmula 2. Enquanto Mick tem 191 pontos, Calum tem 169 pontos. Vale lembrar que, diferentemente do calendário da F1, a F2 terá apenas mais duas rodadas até o fim da temporada, ambas no Barein, em novembro e dezembro.

Globo Esporte