Ministério da Saúde aprova estudo para retorno de até 30% do público nos estádios do Brasil

Por Redação Blog do Esporte





O Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, aprovou um estudo da CPF que libera o retorno de até 30% do público em eventos do futebol brasileiro. A condição é que cada estado e município realize seus protocolos e adote medidas sanitárias apropriadas para receber torcedores.

Em julho, o presidente da Comissão Nacional de Médicos de Futebol, Jorge Pagura, disse que esperava o retorno do público aos estádios apenas depois da vacina.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da sua federação de futebol (Ferj), buscava um retorno do futebol mais cedo, até pelo fato de que o Flamengo se mostrou favorável a reabertura dos estádios. O retorno deveria acontecer no Maracanã, o que ainda não ocorreu. A prefeitura do Rio e Governo Federal discutem nesta terça-feira sobre o retorno do público.

A proposta da CBF envolvia algumas diretrizes para o retorno do público. O Globo Esporte publicou essas normas. São elas:

Como? Premissa número 1: Com estádio liberado para até 30% da capacidade de público. A número 2: sem torcida visitante, apenas com o público do mandante.

Quando? A proposta que o Ministério da Saúde analisa não trata de data específica, mas a estimativa é em meados de outubro.

A CBF não se manifestou sobre o resultado do Ministério, mas defende uniformidade da decisão para ter equilíbrio técnico, isto é, se o público poderá voltar no Rio de Janeiro, o ideal é que todos os clubes possam receber torcedores em seus estádios.

Na última semana, depois da decisão do Rio de Janeiro de retomar o público no Maracanã, alguns clubes tiveram opiniões diferentes. O Corinthians quer igualdade para todos os clubes, mesma opinião de Botafogo, Grêmio, Vasco e Santos. Fluminense foi categórico ao ser contra a decisão apenas no Rio.