MP-CE pede esclarecimentos sobre suposta presença de público em Fortaleza x Internacional

(Foto: Thiago Gadelha/SVM)





O Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), através do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), notificou o Fortaleza e a administração da Arena Castelão sobre uma suposta quebra de protocolo sanitário no jogo contra o Internacional no último sábado (19). Segundo o vice de futebol do Colorado, Alessandro Barcellos, 80 pessoas acompanharam a partida no estádio.

A notificação do MP-CE chega após o órgão ter analisado as denúncias do dirigente do Internacional e também imagens que circularam nas redes sociais com suposta presença de público nas arquibancadas. O Fortaleza e a administração da Arena Castelão têm até dez dias para se pronunciar sobre o assunto.

- Já oficiamos tanto ao clube mandante quanto à Arena pedindo informações acerca dessa possível quebra de protocolo. Vamos aguardar o prazo que foi dado - declara Edvando França, coordenador do Nudtor.

O Fortaleza divulgou nota oficial sobre o ocorrido. Segundo o clube, todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos rigorosamente durante as partidas. Confira:

O Fortaleza Esporte Clube vem cumprindo com todo o protocolo estabelecido pela CBF em dia de jogos. Reiteramos ainda que seguimos rigorosamente o protocolo do Governo do Estado, além das diretrizes da CBF, com o acompanhamento direto da diretoria responsável. A relação com todos que trabalham em dia de jogos é enviada para a CBF e conferida atentamente na checagem que acontece na Arena Castelão para a distribuição dos crachás de acesso.

