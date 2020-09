Na estreia de Havertz e Werner, velhos conhecidos garantem vitória do Chelsea sobre o Brighton

(Foto: Peter Cziborra/Reuters)





Time que mais gastou para se reforçar na temporada 2020/21, o Chelsea começou o Campeonato Inglês com vitória graças a gols de velhos conhecidos de sua torcida. Na estreia oficial de Havertz e Werner pelo clube, foram Jorginho, James e Zouma os responsáveis pela construção do 3 a 1 sobre o Brighton, fora de casa, nesta segunda-feira, pela primeira rodada da competição. Trossard descontou.

O jogo

O Brighton não se intimidou diante dos reforços milionários do Chelsea e fez um bom primeiro tempo, tendo mais a bola e finalizando mais a gol. Mas foi num lance envolvendo Timo Werner que os visitantes abriram o placar. O camisa 11 driblou o goleiro Ryan e foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti, e Jorginho converteu aos 22 minutos de jogo.

A equipe da casa perdeu Lallana contundido ainda no fim do primeiro tempo, mas mesmo assim voltou melhor do intervalo. Criou boas chances e empatou com Trossard, que arriscou chute de fora da área e superou Kepa. Porém, dois minutos depois, James acertou um petardo de fora da área e fez um golaço para colocar os Blues novamente em vantagem. O terceiro gol do Chelsea veio em cobrança de escanteio que Zouma completou e contou com desvio na zaga para dar números finais ao jogo aos 20 minutos do segundo tempo.

O técnico Frank Lampard ainda não teve à disposição todos os contratados - Thiago Silva, Chilwell e Ziyech não ficaram nem no banco diante do Brighton -, mas lançou a dupla alemã formada por Werner e Havertz no ataque titular. O primeiro foi mais participativo, teve boas chance no ataque e sofreu o pênalti que abriu o placar. O segundo teve atuação bem mais discreta e acabou substituído por Hudson-Odoi aos 34 minutos do segundo tempo.

Pela segunda rodada, as duas equipes entram em campo no domingo. O Brighton visita o Newcastle às 10h (horário de Brasília), enquanto o Chelsea recebe o Liverpool às 12h30.





Globo Esporte